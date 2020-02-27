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Yaramazlara biraz batar!

Kremlin’den yalanlama: Putin 5 Mart’ta Erdoğan’la görüşmeyecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Mart’ta Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmeyi planlamadığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, 22 Şubat’taki konuşmasında, Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 5 Mart’ta bir araya geleceklerini söylemişti. Daha sonra 25 Şubat’ta dörtlü görüşme için Macron ve Putin arasında ‘tam ittifak olmadığını‘ kaydeden Erdoğan, ‘en kötü ihtimalle Putin’le 5 Mart’ta görüşeceklerini‘ duyurmuştu.

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov telekonferans yoluyla gazetecilere yaptığı açıklamada, “Putin’in 5 Mart için başka çalışma planları var” dedi.

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