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Yaramazlara biraz batar!

Kremlin: Türkiye’nin Suriye’de kalıp kalmamasına Şam karar verir

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türk güçlerinin Suriye’de kalmasına ancak Suriye hükümetinin izin verebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Kremlin

Peskov ‘Rusya’nın, Türk askerlerinin Suriye’de kalmasına izin vermeye hazır olup olmadığı’ sorusu karşısında, “Türk güçlerinin Suriye topraklarında kalmasının ya da kalmamasının kararını Rus askerler alamaz, buna onlar izin veremez. Böyle bir şeye yalnızca, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin meşru hükümeti izin verebilir” dedi.

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Peskov, Almanya’nın Suriye’de ‘uluslararası kontrollü güvenli bölge kurulması’ önerisi için de “Üzerinde çalışacağız” dedi.

Peskov’un açıklamaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Soçi’de gerçekleştireceği ve Suriye’nin kuzeyindeki durum için belirleyici olacağına inanılan görüşmelerinin hemen öncesine denk geldi.

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