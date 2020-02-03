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Yaramazlara biraz batar!

Kremlin sözcüsü: Gerekirse Putin-Erdoğan görüşmesi ayarlanabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İdlib’de dört Türk askerinin Suriye hükümeti saldırısıyla hayatını kaybetmesinin ardından telefon görüşmesi yapmadığını ancak bunun hızlı şekilde ayarlanabileceğini belirtti.

Dmitriy Peskov

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Suriye’nin İdlib vilayetine gönderilen takviye askerlere Suriye hükümet güçlerinin topçu ateşi açması sonucu dört asker hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere dokuz asker yaralanmıştı. Yaralılardan ikisinin daha sonra yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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Peskov, “Terör örgütlerinin bu bölgede devam eden hareketliliği nedeniyle endişe duymaya devam ediyoruz. Rusya ve Türkiye orduları, İdlib’deki durum konusunda sürekli iletişim halinde” dedi.

Putin ve Erdoğan’ın İdlib’deki son gelişmeleri henüz konuşmadığını belirten Peskov, “Ancak liderlerin bunu gerekli görmesi halinde, görüşmenin en kısa sürede ayarlanabileceğine dair hiçbir şüphe yok” ifadesini kullandı.

Rusya’nın hava desteğini alan Suriye ordusu son haftalarda İdlib’deki ilerleyişini sürdürüyor.

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