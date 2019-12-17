Kremlin: Putin ve Erdoğan, Libya’ya asker göndermeyi konuşacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ‘Libya’ya asker gönderme’ konusunu ocak ayında bir araya gelerek konuşacağı açıklandı.

Putin ile Erdoğan, 22 Ekim’de Soçi’deki görüşmede. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Rusya… Libya’daki krizi çözüme ulaştıracak her çabayı ve tek tek ülkelerin çabalarını desteklemektedir” dedi.

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Peskov’un açıklamasının ardından, Erdoğan ile Putin’in bir telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınmıştır.”

Libya’ya asker gönderilmesine MHP destek vermiş, CHP, İYİ Parti ve HDP ise karşı çıkmıştı.