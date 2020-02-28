Kremlin: Putin ve Erdoğan İdlib’deki durumun normalleştirilmesi için anlaştı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesinde, ‘İdlib’deki durumun normalleşmesi için tedbir alınması konusunda anlaştığını’ açıkladı.

Fotoğraf: TASS/Reuters (Arşiv)

Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu. Rusya saldırıların Suriye hükümetine bağlı güçlerce yapıldığını belirmişti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Suriye’deki teröristlerle hiçbir şekilde uzlaşılmayacağını söyleyerek, Putin ile Erdoğan’ın ‘İdlib’deki anlaşmaların nasıl uygulanacağıyla ilgili’ görüştüğünü belirtmişti.

Söz konusu görüşmeye ilişkin Kremlin’in basın ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Her iki taraf da, Suriye’nin kuzey-batısındaki (İdlib) durumun normalleştirilmesi adına ek tedbirler alınması gerektiğinin altını çizdi.”

Ayrıca açıklamada iki tarafın ‘en yakın zamanda bir araya gelmeleri ihtimali üstünde çalışılması konusunda anlaşıldığı’ belirtildi.

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Heyetler arası görüşmeler saat 16:00’da devam edecek

Reuters’in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya ve Türkiye heyetleri arasında İdlib konusunda iki gündür süren görüşmelere bugün de saat 16:00’da Ankara’da devam edilecek.