Kremlin: Putin ve Erdoğan, İdlib’de tansiyonun düşmesinden memnun

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, telefonda görüşerek Suriye’nin İdlib bölgesinde tansiyonun düşmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Suriye’deki iç savaşta hükümet güçlerini destekleyen Rusya ile muhalifleri destekleyen Türkiye, İdlib’de hız kazanan ve Türk ile Rus askerlerinin karşı karşıya gelme ihtimalini doğuran çatışmaların durdurulması için geçen hafta anlaşmıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün iki ülkeden askeri yetkililerin ateşkes anlaşmasının detayları üzerinde büyük ölçüde anlaştıklarını ifade etmişti.