Kremlin: Putin ve Erdoğan 8 Ocak’ta bir araya gelecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 8 Ocak 2020’de İstanbul’da bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.

Fotoğraf: reuters

Kremlin

Peskov, Putin ve Erdoğan’ın TürkAkım projesinin açılışını 8 Ocak’ta birlikte yapacaklarını belirterek şunları söyledi: “Gerçekten de iki liderin görüşmesi için bu tarihe yönelik hazırlık yapılıyor. Ziyaretin başlıca konusu ‘TürkAkım’ın açılışı. Özellikle de bu tarihe kadar bu büyük uluslararası projenin Türkiye’de karadan geçen kısmı tamamlanacak” dedi.

Reklam

Peskov, bu fırsatın güncel konularda diyaloğu sürdürmek için kullanılacağına inandığını söyleyerek, “Bu konular arasında öncelikle Rusya-Türkiye ilişkileri bulunuyor. İlişkilerimiz çok yönlü, gündemimizde üzerinde sürekli konuşulması gereken birçok büyük proje var” ifadelerini kullandı.