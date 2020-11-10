Kremlin: Dağlık Karabağ’a Türk barış gücünün konuşlandırılması konusunda anlaşma bulunmuyor

Kremlin, Dağlık Karabağ’a Türk barış gücünün konuşlandırılması konusunda bir anlaşma bulunmadığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ’da bir aydan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek için anlaşma imzaladı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Dağlık Karabağ dışında kurulacak olan ateşkes gözlem merkezinin ayrı bir anlaşmanın konusu olduğunu söyledi.

Rus barış güçleri Dağlık Karabağ’da beş yıl süreyle kalacak, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabilecek.

Rus haber ajansı Sputnik’in Azerbaycan servisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Dağlık Karabağ’da ateşkesin izlenmesi için Rusya ve Türkiye’nin ortak gözlem merkezi kurmasını görüştüğünü bildirmişti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Dağlık Karabağ’da varılan anlaşmadan sonra ateşkesin nasıl denetleneceği konusunda Ankara’nın yürüttüğü görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.