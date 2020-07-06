Kremlin: Ayasofya Türkiye’nin iç meselesi ama statüsü de göz önünde bulundurulmalı

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesinin ‘Türkiye’nin iç meselesi olduğunu’, ancak Türk hükümetinin Ayasofya’nın dünya mirası statüsünün göz önünde bulundurmasının umulduğunu belirtti.

Fotoğraf: AA

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ankara’ya Ayasofya’nın müze statüsünü koruma çağrısı yaparak, “Ortaçağ’a dönemeyiz. Çok kutuplu, birden fazla inancın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnançlı insanların duygularına saygı gösterilmeli” demişti.

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Peskov basın toplantısında soru üzerine şunları söyledi: “Ayasofya tabii ki, Rusya’dan giden turistler dahil, tüm ülkelerden Türkiye’ye giden turistlerin çok beğendikleri bir şaheser. Turistik değerinin yanında, Ayasofya’nın çok derin bir kutsal ve manevi değeri bulunmakta.”

​Rus dışişleri de Ayasofya’nın dünya mirası olduğunun göz önünde bulundurulması çağrılarını içeren açıklamalar yapmıştı.