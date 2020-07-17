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Yaramazlara biraz batar!

Kremlin: Ayasofya kararı Rus-Türk ilişkilerine zarar vermez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararının Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere zarar vermeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Danıştay 10’uncu Dairesi, Ayasofya’ya müze statüsü kazandıran 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını geçen cuma günü oy birliğiyle iptal etmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yapının Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilip cami olarak kullanılacağına ilişkin kararı imzalamıştı. 

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AA’nın haberine göre, Peskov, Avtoradyo’ya verdiği röportajda Ayasofya’nın statüsüyle ilgili alınan karara da değinerek şunları kaydetti: “Ayasofya kararının Rus-Türk ilişkilerine zarar vereceğini düşünmüyorum. Bu meselenin Türkiye’nin içişleri olduğuna yönelik bizim resmi devlet pozisyonumuz var. Türk ortaklarımızın herhangi bir kararda Ayasofya’nın daha önce UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan bir yapı olduğunu, birçok Hristiyan ve Ortodoks için kutsal bir anlamı olduğunu dikkate alacağını umuyoruz.” 

Biletsiz girişten turistlerimiz kazançlı çıkacak

Türkiye’de yönetimin aldığı karar ile Hıristiyanların da Ayasofya’ya girmesinin önünde bir engel olmayacağını vurgulayan Peskov şöyle devam etti: “Türkiye’den, Türk ortaklarımızdan her şeyin en iyi şekilde korunacağına ve isteyen herkesin Ayasofya’yı ziyaret edebileceğine dair açıklama aldık. Ayasofya’ya giriş bileti oldukça pahalıydı. Şimdi artık bilete gerek olmayacak ve giriş ücretsiz olacak. Bu bakımdan turistlerimiz kazançlı çıkacak.”

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