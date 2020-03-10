Krediye başvurandan ‘harcama belgesi’ istenecek; banka parayı işyerine aktaracak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüketici kredilerini dizginlemek amacıyla bankalardan tüketici kredisi kullanan vatandaştan buzdolabı, çamaşır makinesi, TV veya tatil harcaması gibi giderlerin belgelenmesini isteyeceği bir düzenleme hazırlığında. Banka krediyi satışı yapan mağaza veya işyerine verecek.

Fotoğraf: DHA

İhtiyaç kredilerindeki artış hızı ocak sonu itibariyle yüzde 30’u aşınca Merkez Bankası da müdahale ederek yeni düzenlemeye gitmişti.

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İhtiyaç kredileri tüketimi artırırken, bu artışın bir kısmı ithalat talebi yarattığı için cari açığa olumsuz yansıyabiliyor. Aynı zamanda iç talebin kuvvetlenmesi enflasyonu artıran unsurlar arasında.

Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre şimdiye kadar bankalardan sadece gelirin belgelenmesi karşılığı alınan tüketici kredileri başka bir şarta bağlanıyor.

BDDK’nın düzenlemesi yürürlüğe girerse harcama nedeni gösteremeyenlere kredi tahsis edilmeyecek. Düzenlemeye göre banka krediyi satışı yapan mağaza veya işyerine verecek.

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BDDK bu uygulamayla tüketici kredilerini frenlemenin yanısıra vatandaşın lira cinsi kredi çekip döviz almasının önünün kesilmesini de amaçlıyor.