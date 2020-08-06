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Yaramazlara biraz batar!

Kredili konut satışları temmuzda geçen yıla göre 10 kat arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, temmuz ayında kredili konut satışlarının 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttığını duyurdu.

Fotoğraf: Nuhoğlu İnşaat

Türkiye genelindeki konut satışları, nisan ve mayısta pandemi etkisiyle kaydettiği sert düşüşün ardından, haziran ayında düşük faiz ve konut kampanyalarının etkisiyle rekor kırmıştı.

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TÜİK verilerine göre haziranda toplam konut satışları 190 bin 12 adet ile 2013 yılında başlayan veri tarihinde en yüksek haziran satışı olurken, ipotekli satışlarda ise 101 bin 504 adet ile tüm veri tarihinin rekoru kırılmıştı.

TÜİK temmuz ayına ilişkin konut satış verilerini 17 Ağustos’ta açıklayacak.

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