Kredili konut satışında rekor

Konut satışı, temmuz ayında düşük faiz ve konut kampanyalarının etkisiyle yüzde 124.3 artışla 229 bin 357’ye yükselerek rekor kırdı.

Fotoğraf: Arşiv (Temsili)

Aylık bazda en yüksek rakama 202 bin 74’le Aralık 2019’da ulaşılmıştı.

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İpotekli satış olarak adlandırılan konut kredili satış rakamı temmuzda yüzde 900.6 artarak 130 bin 721’e yükseldi. Toplam konut satışı içinde ipotekli satışın payı yüzde 57 olarak kaydedildi. Hem rakam hem oran, rekor.

Corona virüsü pandemisinin etkisiyle konut satışları nisan ayında yüzde 55.5 düşüşle 42 bin 783 adede, mayısta da yüzde 44.6 düşüşle 50 bin 936 adede gerilemişti.

Ardından kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faizlerinde indirime gidilmiş, ilk el konutlara yüzde 0.64 ikinci el konutlara yüzde 0.74 faiz oranı ile bir yıl ödemesiz, 15 yıla kadar vade hayata geçirilmişti.