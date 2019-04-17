Kredilerdeki daralma konut satışlarını etkiledi: İpotekli satışlar martta yüzde 30 düştü

Türkiye genelinde konut satışları mart ayında yıllık 5.3 düşüşle 105 bin 46’ya geriledi. Kredilerdeki daralma nedeniyle martta yıllık yüzde 30.6 düşen ipotekli konut satışlarının toplamdaki payı yüzde 21.7’ye indi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı konut satış istatistiklerine göre ‘ipotekli satış’ olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da martta yıllık yüzde 30.6 düşüşle 22 bin 762 adet olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı 2018 mart ayındaki yüzde 29.6 düzeyinden 2019 mart ayında yüzde 21.7 olarak gerçekleşti.

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Yabancılara yapılan konut satışı ise mart ayında yüzde 71.3 artarak 3 bin 129 adet oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak’ı sırasıyla, 334 konutla İran, 189 konutla Suudi Arabistan, 156 konutla Rusya Federasyonu ve 150 konutla Afganistan izledi.

Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 140 konut satışı ve yüzde 18.2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 619 konut satışı ve yüzde 10.1 payla Ankara, 6 bin 366 konut satışı ve yüzde 6.1 payla İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla beş konutla Hakkari, yedi konutla Ardahan ve 27 konutla Bayburt oldu.

