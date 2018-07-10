‘Şorta tutanak’ haberi: Kredi Yurtlar Kurumu’ndan cevap ve düzeltme

Bir öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı bir yurtta kıyafeti nenediyle ‘ifadesinin alındığı’nı anlattığı haberimizle ilgili olarak KYK cevap ve düzeltme hakkını kullandı.

Açıklamada, öğrenci hakkında ‘idareye marşı uygunsuz fiil ve söyleminden dolayı’ tutanak tutulduğu savunuldu.

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Ne olmuştu?

Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören 20 yaşındaki Betül Ceylan misafir olarak kaldığı Arif Nihat Asya Yurdu’nda şort giydiği için ‘ifadesinin alındığını’ öne sürmüştü. Ceylan yurt müdürünce odasına çağrılıp ‘uyarıldığını’ aktarmış, yaşadıklarını, kendisine verilen ifade formunu ve yurt yönetimine hitaben kaleme aldığı savunmayı da Twitter hesabından paylaşmıştı.

DHA’nın geçtiği haberi Diken dahil birçok mecra kullanmıştı.

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Ceylan, sonrasında da, “Bu işin peşini bırakmayacağım” demişti.

KYK Genel Müdürlüğü’nün Diken’e gönderdiği cevap ve düzeltme metni şöyle: