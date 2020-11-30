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Yaramazlara biraz batar!

Kredi patlaması: Bir yılda yüzde 43 arttı

Bankacılık sektörünün kredileri ekim sonunda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 43 artarken, sektörün karı 10 aylık dönemde yüzde 21 artarak 50 milyar liraya yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ekim ayı verilerine göre sektörün kredileri yüzde 43 artışla ekim sonunda 3.66 trilyon lira olarak kaydedildi.

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Bu büyüme ise mart ayında başlayan corona virüsü salgınının ardından uygulanan düşük faiz oranlı krediler ile sağlandı. Düşük faizli krediler ekonomiyi canlandırmak için devreye alınırken, konut kredilerinde tarihi büyüme oranları kaydedildi.

Sektörün takipteki kredi rasyosu ekimde yüzde 3.97’ye geriledi. Önceki aylarda daha yüksek olan bu rasyonun düşmesinde ise yüksek kredi büyümesi ve ikinci üçüncü grup kredilerinin sınıflandırılmasındaki ertelemelerin etkisi oldu.

Ekonomide üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kaydedilen yüzde 6.7 büyüme de büyük ölçüde söz konusu kredi artışına bağlanıyor.

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