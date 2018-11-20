Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kredi kartlarının sayısı yüzde 7 arttı

Geçen yıla göre kredi kartı sayısı yüzde 7, banka kartı sayısı yüzde 11 arttı.

Fotoğraf: Reuters

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) ekim ayı verilerine göre banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 71.8 milyar liralık ödeme yapıldı.

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Bu tutarın 62.9 milyar lirası kredi kartları ile ödenirken, 8.9 milyar lirasında banka kartları kullanıldı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre ağustos ayı itibarıyla yaklaşık 25.4 milyon kişinin kredi kartı var. Toplamda 61.7 milyon bireysel kredi kartı bulunuyor. Bunların 55.5 milyonu fiziksel.

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