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Yaramazlara biraz batar!

Kredi kartında komisyon oranlarına azami sınır getirildi

Merkez Bankası (MB) kredi kartlarında işyerlerine uygulanan komisyon oranına yüzde 1.60 sınırı getirirken, taksitli satışlarda ise her taksit için komisyon oranını en fazla yüzde 0.89 olarak belirledi.

MB ‘Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları’ ile ‘Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliği’nde yeni düzenlemelere gitti.

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Yapılan değişiklikler kapsamında üye işyerlerine uygulanan komisyon oranı yüzde 1.60’ı geçemeyecek.

Taksitli mal ve hizmet alımlarında ise azami komisyon oranı her taksit için azami yüzde 0.89 oranında artırılacak.

Karar 1 Kazım 2019’da yürülüğe girecek.

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