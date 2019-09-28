Kredi kartında aylık faiz yüzde 1.6’ya, gecikme faizi yüzde 2’ye indirildi

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarında değişikliğe giderek, lira cinsinden aylık azami faiz oranını yüzde 2’den yüzde 1.60’a indirdi.
Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’ye yaptığı açıklamaya göre yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60’tan yüzde 1.28’e çekildi.
Lira cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı yüzde 2.40’tan yüzde 2’ye, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı da yüzde 1.68’e düşürüldü.
Faiz oranları 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.
Merkez Bankası’nın temmuz ve eylülde yaptığı yüklü faiz indirimlerinin ardından başta kamu bankaları olmak üzere konut, tüketici ve taşıt kredi faizlerinde indirime gidilmişti.