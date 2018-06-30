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Yaramazlara biraz batar!

Kredi kartı faiz oranları yükseltildi

 

Merkez Bankası, yılın üçüncü çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranlarının artırıldığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Merkez Bankası açıklamasında, “Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” dendi.

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Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranları şöyle belirledi: Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları, Türk lirası için yüzde 2.02, yabancı para için yüzde 1.62, aylık azami gecikme faiz oranları ise Türk lirası için yüzde 2.52, yabancı para için yüzde 2.12.

Söz konusu oranlar azami oranlar olup bankalarca kredi kartı işlemlerinde bu oranların üzerinde bir faiz oranı uygulanması mümkün değil. Bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebiliyor.

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