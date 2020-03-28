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Yaramazlara biraz batar!

Kredi kartı faiz oranları düşürüldü

Merkez Bankası tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü.

Fotoğraf: DHA

Değişiklik Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Buna göre, 1 Nisan 2020’den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.40’tan yüzde 1.25’e düşürüldü.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.12’den yüzde 1’e indirildi.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.70’ten yüzde 1,55’e düşürüldü.

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Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 1,42’den yüzde 1.30’a indirildi.

Aynı tebliğin, 7’nci maddesi ise “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları değişiklik yapılması halinde açıklanır” diye değiştirildi.

1 Nisan 2020’de yürürlüğe girecek tebliğin hükümlerini Merkez Bankası başkanı yürütüyor.

Değişiliklik yapılana kadar geçerli

MB duyurusunda ayrıca kredi kartı azami faiz oranlarının, bundan böyle, üçer aylık dönemler için ilan edilmeyeceği, ilan edilen oranların değişiklik yapılana kadar geçerli olacağı ifade edilerek, şöyle dendi: “Kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini fiyatlama ve vade gibi unsurları dikkate alarak kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır.”

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