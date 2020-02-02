‘Kredi kartı aidatını ödeyeceğiz’ diye kandırıp o kartla 16 bin liralık fatura ödemişler

İzmir’in Konak ilçesinde, Yusuf Sağlam’ı (70), kredi kartı aidatını iade etmek için bankadan aradıklarını söyleyerek, 16 bin lira dolandıran şüphelilerin, Adana’da fatura ödeme merkezi işlettiği ve Sağlam’ın kartından müşterilerin faturalarını ödedikleri ortaya çıktı.

10 Ocak’ta Sağlam’ı cep telefonundan arayan kişi, kendini bankacı olarak tanıtıp, kredi kartı aidatını iade edeceklerini söyleyerek telefonuna gönderdiği şifreleri onaylamasını istedi. Şifreleri onaylayan Sağlam, telefonu kapattıktan sonra bankaya gitti. Kredi kartından 16 bin liralık fatura ödemesi yapıldığını öğrenince durumu polise bildirdi.

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Polis, Sağlam’ın Adana’daki fatura ödeme merkezi sahipleri tarafından dolandırdığını belirledi ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

‘Emniyette çalıştım, nasıl kandım bilemiyorum’

Emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Sağlam, şunları söyledi: “Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Başka kimsenin başına gelmesin. Emekli maaşımla geçinmeye çalışırken bir de dolandırıldığım parayı ödemek zorunda kalacağım. Yıllardır İzmir Emniyet Teşkilatı’na hizmet vermiş birisi olarak böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Nasıl kandım bilemiyorum.”

Avukat: Yeni bir dolandırıcılık yöntemi

Sağlam’ın avukatı Abdi Yaşar ise bu dolandırıcılık yöntemiyle ilk kez karşılaştıklarının altını çizerek şöyle devam etti: “Müvekkilimin hesap hareketlerini incelediğimizde, dolandırıcıların Adana’da bir fatura ödeme merkezi olduğunu öğrendik. Bu şahıslar, insanların faturalarını müvekkilimin hesabından ödemişler. Bunun üzerine bu merkezde fatura ödeyen biriyle irtibata geçtik. Kendisi, ‘Ben faturamı gidip ödedim. Sizden nasıl kesildi bilmiyorum. Benim ilgim yok’ dedi. Bankanın da kişisel bilgileri dışarıya sızdırdığını düşünüyoruz; suç duyurusunda bulunduk. Telefon dolandırıcılarına karşı daha fazla önlem alınması gerekiyor. Çünkü hemen her gün yeni bir yöntem ortaya çıkıyor.”