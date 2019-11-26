Kredi bulan İmamoğlu, Sancaktepe metrosunda inşaatı yeniden başlattı

Yaklaşık iki yıl önce yapımı durdurulan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattında çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yurt dışından bulduğu krediyle tekrar başlatıldı.

Fotoğraflar: İBB

Kazı çalışmasını yapacak makine, İmamoğlu’nun da katılımıyla Sancaktepe’de düzenlenen törenle şantiye alanına indirildi.

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Kamu bankalarından kaynak edinmekte zorlandığını ifade eden İmamoğlu, belediyenin projeleri için finansman arayışına girişerek, Almanya, Fransa ve Britanya’da banka ve finans çevreleriyle temaslarda bulunmuştu.

Son olarak, Tuzla-Pendik metro yapımı için Fransız Kalkınma Ajansı’ndan 86 milyon avro, Sultanbeyli-Çekmeköy metrosu içinse Deutsche Bank’tan 110 milyon avro kredi sağlandığı açıklanmıştı.

‘Deniz ulaşımıyla birleştirilecek’

Törende konuşan İmamoğlu “Söz verdiğimiz gibi İstanbul’daki metro hatlarını ve toplu ulaşım ağlarını geliştiriyoruz. Yapımı durdurulmuş olan Çekmeköy – Sultanbeyli metro inşaatını finans sorunlarını da çözerek tekrar başlattık” dedi.

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Göreve geldiklerinde toplam sekiz metro hattının durmuş vaziyette olduğunu belirten İmamoğlu, Ümraniye-Göztepe metro hattından sonra ikinci bir hattı daha yeniden başlattıklarını dile getirdi. İBB başkanı, metroyu destekleyici toplu ulaşım hatları ve metrobüsün otobüs yenileme sürecini de hızlandıracaklarını vurgularken, bunun deniz ulaşımıyla da birleştirileceğini ifade etti.

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı 10.9 kilometre boyunca uzanan sekiz istasyondan oluşacak. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy hattının devamı olan bu hatla saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınacak. Yeni hat hizmete açıldığında Marmaray ve Metrobüs hatları, uygulama projeleri tamamlanan Sultanbeyli-Kurtköy hızlı tren ve Yenidoğan-İmes-Soyak Yenişehir metro hatları ile yapım aşamasındaki Hastane-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı, Dudullu-Bostancı metro hattı ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ile birleştirilecek.