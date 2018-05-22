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‘Kredi borcunu ödeyemeyen Türk Telekom’un sahibi Otaş, iflasını isteyecek’

 

Türk Telekom’un sahibi Otaş’ın, bankalara kredi borcunu ödeyemediği için iflasını isteyeceği ve elindeki hisseleri bankaların ortaklığında kurulacak şirkete devredeceği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg’ün konuya yakın beş kaynağına dayandırdığı habere göre Otaş’a kredi veren bankalar ve diğer taraflar yaklaşık 4,75 milyar dolarlık kredinin çözümü için bugün İstanbul’da bir araya gelecek.

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Yapılacak toplantıya bankalar, hükümetten yetkililer, hukuk firmaları ve danışmanlık firmaları katılacak.

Toplantıda, Otaş’a ait yüzde 55 Türk Telekom hissesinin bankaların ortaklığında kurulacak yeni bir şirkete devredilmesine yönelik bir plan görüşülecek. Plana göre yeni şirkette bankalar, kredideki payları oranda hisseye sahip olacak.

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Otaş’a verilen kredide Akbank yaklaşık 1,5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar, İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip.

Otaş’tan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Türk Telekom’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamadaysa şirkete resmi bir bilgilendirme yapılmadığı belirtilerek şöyle dendi: “Bu konuda şirketimize resmi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir.”

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