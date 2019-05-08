Kraliyet bebeği nihayet basın ve halkla tanıştı

İngiltere’de, ‘tanışmak için’ basının ve halkın merakla beklediği Kraliyet bebeği sonunda ilk pozunu verdi. Kraliçe 2’nci Elizabeth’in torunu Sussex Dükü Harry ve geçen yıl evlendiği ABD’li eşi Meghan Markle iki günlük oğullarıyla kameraların karşısına çıktı.

Fotoğraflar: Press Association



https://www.bbc.com/news/uk-48201625

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Dük’ün kucağında taşıdığı beyazlar içindeki bebeğin henüz adı ve unvanı belirlenmedi. Evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Markle, “Çok sakin ve tatlı bir bebek. Benim hayallerimdeki gibi” derken Dük, “Bu sakinliği kimden alıyor bilmiyorum” diye espri yaptı. Evlenmeden önce oyuncu olan Markle, “Annelik gerçekten mucize gibi bir şeymiş. Dünyanın en iyi iki erkeği hayatımda o nedenle çok mutluyum” dedi.

Dük ve Düşes, tahtın yedinci varisi olan oğullarını en yakın zamanda ‘büyük babaannesi’ Kraliçe 2’nci Elizabeth’le tanıştıracaklarını söyledi. Çift, “Bebek hanginize daha çok benziyor?” sorusuna ise “Bunu söylemek için henüz erken, herkes bebeklerin özellikle ilk iki hafta içinde çok değiştiğini söylüyor” yanıtını verdi.

Kraliçenin sekizinci torun çocuğu olan bebek pazartesi sabahı saat 05.26’da dünyaya geldi. Dük ve Düşes, bebeğin doğacağı yeri doğum öncesinde açıklamayarak ve basına poz vermek için 48 saat bekleyerek kraliyet ailesinin geleneklerini yıktı. Markle’ın çifte tahsis edilen kır evinde doğum yaptığına dair yorumlar yapılsa da evde doğum planının bebek birkaç gün geç doğunca değiştirildiği, Düşes’in hastanede doğum yaptığı açıklandı.