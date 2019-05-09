Kraliyet bebeği için ırkçı paylaşım yapan BBC sunucusu kovuldu

BBC, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth’in torunu Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın yeni dünyaya gelen bebeği hakkında ırkçı Twitter paylaşımı yapan radyo sunucusunu işten çıkardı. Kovulan Danny Baker adlı sunucu, BBC Radio 5 Live kanalında çalışıyordu.

Fotoğraf: Press Association

Reuters’in haberine göre Baker tarafından ‘Kraliyet bebeği hastaneden ayrıldı’ (Royal Baby leaves hospital) başlığıyla paylaşılan tweet’te, söz konusu yenidoğan bebek, şempanze kostümü içerisinde gösterildi.

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BBC’den yapılan açıklamada, paylaşılan tweet’in ‘kurumun değerlerini ciddi biçimde zedelediği’ belirtildi. Açıklamada, Baker’ın başarılı bir yayıncı olduğu, ancak bundan sonra haftalık show programını sunamayacağı da ifade edildi.

Sussex Dükü Prens Harry ve geçen yıl evlendiği ABD’li eşi Meghan Markle, geçtiğimiz gün yeni doğan bebekleriyle medyaya poz vermişti. Markle annesinin Afrikalı-Amerikalı olması dolayısıyla sık sık sosyal medyada ırkçı ifadelerle hedef alınıyor.

Baker’ın paylaştığı tweet’in ekran görüntüsü ise şöyle: