Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi 2’inci Elizabeth’in eşi Prens Philip, kendini iyi hissetmediği için tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 99 yaşındaki Prens Philip, dün akşam Londra’daki Kral 7’inci Edward Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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Prens Philip’in gözlem amaçlı birkaç gün daha hastanede kalması bekleniyor.

BBC’ye konuşan kaynak, Prens Philip’in birkaç gündür kendini iyi hissetmediğini ancak bunun Covid-19’la bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Kraliçe Elizabeth’in ise İngiliz kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olarak kullanılan Windsor Şatosu’nda olduğu belirtildi.