Kraliçe Elizabeth’in 99 yaşındaki eşi Prens Philip taburcu oldu

Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip bir ayın sonunda hastaneden taburcu edildi.

Fotoğraf: Reuters

99 yaşındaki Prens Philip 16 Şubat’ta kendini iyi hissetmemesi üzerine Londra’daki Kral 7’nci Edward hastanesine kaldırılmıştı.

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Buckingham Sarayı, Prens hastaneye ilk yatırıldığında nedenini açıklamamakla birlikte Covid-19’la ilgisi olmadığını duyurmuştu.

Daha sonra varolan bir kalp rahatsızlığı nedeniyle St Bartholomew’s Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi.

Prens şimdiye kadarki en uzun hastanede yatışı olan 28 günün ardından taburcu edilerek Windor Kalesi’ne götürüldü.

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94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ve eşi salgında son kapanmadan beri Windsor Kalesi’nde hayatını sürdürüyor.