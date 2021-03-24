Kraliçe Elizabeth 10’uncu kez büyük büyükanne oldu

İngiltere Kraliçesi Elizabeth 10’uncu kez büyük büyükanne oldu.
Kraliçenin tek kızı Prenses Anne’in kızı Zara’nun doğurduğu bebeğe Lucas Philip adını verdi.
Anne, eski rugby oyuncusu eşi Mike Tindall’la birlikte hastaneye yetişemeyince çift üçüncü çocuğunu, evinin banyosunda kucağına aldı.
Bebeğe ikinci isim olarak hem annesinin büyükbabasının hem de babasının babasının adı Philip verildi.
Kraliçe ve eşi, bebek haberinden duyduğu memnuniyeti belirterek şartların izin verdiği ilk fırsatta küçük Philip’i göreceğini ifade etti.
Kraliçe son olarak Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle’ın kraliyet ailesine yönelik ırkçılık suçlamaları ve eşi Prens Philip’in 99 yaşında geçirdiği operasyon sonrası taburcu edilmesiyle gündeme gelmişti.