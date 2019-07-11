Kraliçe arı, arılarını palmiye ağacında toplamış

Denizli’nin en işlek noktalarından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda, bir kovandan kaçan bal arıları, palmiye ağacına oğul verdi. Esnafın çağırdığı bal üreticisi arıları kutuya doldurup götürdü.

Fotoğraf: DHA

Kentin en hareketli noktalarından olan yolda yürüyenler palmiye ağacındaki arıları görünce şaşkınlık ve ‘arı sokabilir’ korkusunu bir anda yaşadı. Esnaf, komşu kent Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan bal üreticisi Caner Kırlı’yı çağırdı. Denizli’ye giden Kırlı, arıcı kıyafetini giyerek, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ağaca merdiveniyle çıktı. Ağaçtaki arıları, yanındaki kutunun içine dolduran Kırlı’yı ilgiyle izleyenler cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti.

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Kırlı, bulvardan ayrılmadan önce şunları söyledi: “Arılar bir kovandan kaçıp gelip burada oğul vermiş. Buradaki esnaf ve vatandaşlar da telaşlanmış. Kraliçe arı, palmiye ağacında arılarını toplamış. Merdivenle ağaca çıkıp yaklaşık 2 bin arıyı kutuya aldım.”