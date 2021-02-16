Krala hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası alan rapçi kendini üniversite binasına kilitledi

İspanya’da, monarşi ve polise hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen bir rapçi, kendini Katalonya’daki bir üniversite binasına kilitledi.

Fotoğraf: Reuters

Twitter’daki paylaşımları ve şarkı sözlerinde krala, polis teşkilatına hakaret ettiği ve terörü övdüğü gerekçesiyle dokuz ay hapis cezası alan Pablo Hasel’e geçen cuma gününe kadar teslim olması için süre verilmişti.

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İspanyol film yönetmeni Pedro Almodóvar’ın da aralarında olduğu 200’ü aşkın sanatçı cezaya karşı çıktıklarını belirterek imza kampanyası başlatmıştı.

Teslim olmayan Hasel, yanına 20 destekçisini alarak Katalonya’daki Lleida kentiyle aynı adı taşıyan üniversiteye sığındı, kendini bir salona kilitledi ve barikat kurdu.

Nerede olduğunu tweet atarak bildiren Hasel, “Beni hapse atmak için buraya girmeleri gerekecek” yazdı.

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Adı Pablo Rivadulla Duro olan ancak müzik dünyasında Pablo Hasel olarak tanınan rapçi Katalonya’nın bağımsızlığına destek veren isimlerden. Reuters’a verdiği bir röportajda, “Sadece benim değil hepimizin özgürlüklerine yönelik saldırı ve baskı var” görüşünü savunan Hasel, paylaşımlarında ve şarkı sözlerinde şiddet çağrısı yapmakla suçlanıyor.

Bir mesajda, Marksist bir grubun cezaevindeki üyesine destek veren Hasel, Kral 6’ncı Felipe ve babası eski kral Juan Carlos’un çok sayıda suç işlediğini savunmuştu.