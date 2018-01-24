Kral FM ‘infaz çağrısı’ yapan programcısını önce kınadı, sonra açıklamayı kaldırdı

Kral FM, Afrin harekatı için “Operasyona itiraz eden, sesini çıkaran ister gazeteci, ister milletvekili olsun vurun” diyen programcısı ‘Afrikalı Ali’nin sözlerinin ardından yaptığı açıklamayı kısa bir süre sonra kaldırdı.

CHP’li vekil Barış Yarkadaş, Kral FM programcısını RTÜK’e şikayet etmişti.

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‘Akıl dışı sözler’

Radyonun internet sitesinden yapılan açıklama şöyleydi: “Kral FM’de 22.01.2018 tarihinde saat 11:00’de yayınlanmış olan Ali Şentürk tarafından düzenlenen programda, Ali Şentürk tarafından yayıncı kuruluş olarak tasvip etmemiz mümkün olmayan ifadeler kullanılmıştır. Yayıncı kuruluşumuzun tarihine bakıldığında, milli birlik ve bütünlüğümüz, insan hak ve haysiyetleri, anayasal düzen, her dönem ve her koşul altında dikkatle savunulagelmiştir. Tarafsız yayıncılık ilkelerimiz, bizi yıllardır dinleyen, izleyen değerli vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanmıştır. Canlı yayın yapan bu programcının akıl dışı sözlerinin hiçbir şekilde tarafımızdan değil kabulü, en ufak bir şekilde tartışma konusu dahi yapılması mümkün değildir.

Bunu bütün varlığımızla ve inancımızla reddediyoruz. Ülkemizin milli birlik ve bütünlüğüne olan inanç ve bağlılığımızı, en ufak bir şekilde zedeletmeyeceğimizi, buna dil uzatmaya tevessül edenleri de milletimiz huzurunda bir kez daha lanetlediğimizi tekrarlamak istiyoruz.”

Kral FM, durumla ilgili yaptığı basın açıklamasını daha sonra siteden kaldırıldı.