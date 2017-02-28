Kozmik Oda’dan Erdoğan’ın attan düştüğü anın fotoğrafları çıkmış, Özel ‘köpürmüş’

Asker-siyasi iktidar ilişkilerinde bir döneme damgasını vuran ‘Kozmik Oda’ soruşturmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ‘gizli belge’ diye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde attan düştüğü olayın fotoğraflarının da yer aldığı ortaya çıktı.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘FETÖ’nün askeri yargı yapılanmasına ilişkin soruşturması kapsamında tanık olarak dinlenen Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşaviri Hâkim Albay Okşan Çiğdem, 2008 yılından itibaren başlayan askeri davalarla TSK’nın hedef alındığını belirtti.

2009’un aralık ayının sonlarına doğru kamuoyunda ‘Kozmik Oda’ soruşturması olarak bilinen sürecin başladığını belirten Çiğdem, 2013 yılında başsavcılıktan bilgisayar imajlarının teslim edilmesinin istendiği, şu an tutuklu bulunan dönemin adli müşaviri albay Muharrem Köse’ninse kendisine, “Biz herhangi bir yorumda bulunmaksızın bir mahkeme kararına karşı hukuken ne yapılabileceği konusunda bilgi notu hazırlayalım, bu bilgi notunda karara itiraz edilmesi ya da itiraz edilmemesi seçenekleri bulunduğunu belirtelim, Genelkurmay Başkanı karar versin” diye talimat verdiğini kaydetti.

Köse çıkarmış, Akar eklemiş

Köse’nin kendisinin hazırladığı bilgi notunun sonunda ‘karara itiraz edilmesinin uygun olacağı’ cümlesini çıkarttığını, ancak dönemin Genelkurmay 2’inci başkanı Hulusi Akar’ın mahkeme kararına itiraz edilmesi notunu yeşil kalemle bilgi notunun üstüne not düştüğünü kaydetti.

Buna göre, dönemin genelkurmay başkanı Necdet Özel başkanlığında yapılan toplantıda, Özel’e savcılığa verilmesine itiraz edilmesi istenen belgelerin bulunduğu bir klasör sunuldu. Sonrasında yaşananları Çiğdem şöyle anlattı:

“Genelkurmay Başkanı Necdet Özel başkanlığında toplantı başladı. Özel, ‘Daha önce devlet sırrı olduğunu belirterek itiraz ettiğiniz belgelerde neler vardı?’ diye sordu. Bunun üzerine savcılığa teslimine itiraz edilen 20 civarında belgenin birer nüshasının yer aldığı klasör Özel’e sunuldu. Özel, klasör içindeki evrakı incelemeye başladı. Bu evraklardan bir tanesi o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bindiği atın huysuzluk çıkartması üzerine dengesini kaybettiği olayın resimlerini içeren fotoğraflı sunumdu. Özel bu fotoğrafları görünce çok kızdı, ‘Bu ne, bu mu Kozmik Oda’dan çıktı, bunun orada ne işi var’ diyerek Özel Kuvvetler personeline serzenişte bulundu. Özel, geçmiş yıllarda yapılan bir seçimde bazı bölgelerde siyasi partilere çıkan oy oranlarına ilişkin bilgileri içeren belgeyi görünce yine kızarak, ‘Bunun ne işi var peki Kozmik Oda’da’ diye kızdı.”

‘Beni gülünç duruma mı düşüreceksiniz?’

Özel’in çıkan belgelere hayli sinirlendiğini belirten Çiğdem, şöyle devam etti: “Genelkurmay Başkanı kızgın bir ifadeyle ‘Bana bunlara devlet sırrı diye itiraz ettirip beni gülünç duruma mı düşüreceksiniz’ dedi. Genelkurmay Başkanı, Özel Kuvvetler personeline ‘Bu imajları yanlarında bizden birkaç kişi varken inceleseler, suç unsuru gördüklerini alsalar, sonrasında askeri belgeleri iade etseler bir sorun olur mu?’ diye sordu. Özel Kuvvetler personeli, bu şekilde yapılacak bir incelemenin sorun yaratmayacağını ifade etti. Bunun üzerine Özel, ‘Mahkeme kararıyla istenen imajları teslim edin, biri Özel Kuvvetler’den, biri Adli Müşavirlik’ten iki personelin ismini bildirin, onların huzurunda inceleyip kendilerini ilgilendirenleri alsınlar kalanlarını iade etsinler’ emrini verdi.”