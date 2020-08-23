Kozan’da orman yangını: 200 hektar küle döndü, kundaklama şüphesi var

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle en az 200 hektar alan küle dönerken, altı köy boşaltıldı. Vali, kundaklama şüphesi üzerinde durulduğunu belirtti.

Fotoğraflar: AA

Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda dört farklı noktada bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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12 ev yandı

Yangının çıktığı alana onlarca araçla karadan müdahale edilirken, iki yangın söndürme uçağı da gün içinde kullanıldı. Dumandan etkilenen Ayşe Kılçık isimli kadın Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangında en az 12 ev küle döndü.

Altı köyde tahliye

AA’ya konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, rüzgar nedeniyle ekiplerin yangını kontrol altına almakta zorlandığını belirtti.

Söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Elban, “Yangın nedeniyle 60 ev tahliye edildi. Can kaybı yok. Birkaç eve sıçrayan yangın söndürüldü. Yangına iki yangın söndürme uçağı, dört helikopterle müdahale ediyoruz” dedi.

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Kundaklama şüphesi

Vali, daha sonraki açıklamasında, altı köyde 800 hanenin boşaltıldığını, en az 200 hektar alanın zarar gördüğünü dile getirdi.

Elban, şöyle devam etti: “Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, yangın söndürüldükten sonra sahada yapılacak incelemede netleşir ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor.”

Havadan müdahaleye ara

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yangına Adana ve civar illerden çok sayıda ekibin müdahale ettiğini söyledi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yangını şu ana kadar kontrol altına alamadık. Hava karardığı için havadan müdahale yapamıyoruz. Sabaha kadar yangının yayılmaması için karadan müdahale edeceğiz. Şu an için zarar gören alanla ilgili bir şey söylemek imkansız.”