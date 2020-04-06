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Yaramazlara biraz batar!

Kozalak toplarken canından oldu

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, kozalak toplarken ağaçtan düşen adam hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Twitter

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler ilçesinde terzilik yapan, evli ve üç çocuk babası Murat Yılmaz, bugün saat 11:00 sıralarında işyerini kapatıp Koçarlı ilçesinin kırsal Kızılcabölük Mahallesi’ndeki bahçesine gitti.

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Kozalak toplamak için çıktığı çam ağacında, dengesini kaybeden 45 yaşındaki Yılmaz, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Yılmaz, Karpuzlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

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