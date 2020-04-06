Kozalak toplarken canından oldu

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, kozalak toplarken ağaçtan düşen adam hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın’ın merkez ilçesi Efeler ilçesinde terzilik yapan, evli ve üç çocuk babası Murat Yılmaz, bugün saat 11:00 sıralarında işyerini kapatıp Koçarlı ilçesinin kırsal Kızılcabölük Mahallesi’ndeki bahçesine gitti.
Kozalak toplamak için çıktığı çam ağacında, dengesini kaybeden 45 yaşındaki Yılmaz, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Yılmaz, Karpuzlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.