Kozalak toplarken canından oldu

Corona virüsünün Türkiye’ye geç geldiğini ve hükümetin önlem almak için zamanı olduğunu belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bu fırsatı değerlendiremediler, uyarıları da dinlemediler. İktidarın kriz yönetimdeki acemiliğinin bedelini herkes ödüyor” dedi.