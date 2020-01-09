Koza İpek davasında sanıkların şirketteki hisseleri Hazine’ye devredildi

‘FETÖ’ çatı davasının firari sanığı Koza İpek Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek’in de aralarında olduğu 20 sanığın, ‘terör örgütüne üye olmak’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ ve ‘güveni kötüye kullanmak’ suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Cafer Tekin İpek’e toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezası, Melek İpek’e toplam 12 yıl 8 ay hapis ve 104 bin lira adli para cezası verildi.

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Anadolu Ajansı ise Melek İpek’in ‘terör örgütüne üyelik’ suçundan yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Yargılaması tamamlanan sanıkların şirketlerdeki hisselerinin müsadere yoluyla Hazine’ye devredilmesine hükmedildi.

Kayyım atanmıştı

Koza İpek Holding’e Ankara başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, şirkete 25 Ekim 2015’te kayyım atanmıştı.

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Hakkında Eylül 2015’te ‘FETÖ’nün finansmanında rol oynadığı’ gerekçesiyle Türkiye’de yakalama kararı çıkarılan İpek, o günlerde bulunduğu Londra’dan Türkiye’ye dönmemişti.

El konan Koza Altın’ın İngiltere’de sahip olduğu Koza Ltd. faaliyetine devam ederken, Türkiye’nin İpek’i Koza Ltd.’nin direktörlüğünden çıkarmak için İngiltere’de yürüttüğü hukuki süreç de sürüyor.

İade talebi

Türkiye darbe girişimiyle bağlantılı olarak 56 yaşındaki İpek’in iadesini talep ediyor. Son olarak, Hamdi Akın İpek, Türkiye’nin iade talebi sonrası başlayan hukuki süreç kapsamında Londra’da hakim karşısına çıkmıştı.