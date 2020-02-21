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Yaramazlara biraz batar!

Koyunu peşini bırakmayınca, satmaktan vazgeçti

Van’da hayvancılık yapan Abdullah Aslı, satmak için ilçe merkezine getirdiği koyunu yanından ayrılmayınca kararından vazgeçti. Gün boyu peşini bırakmayan koyunuyla ​bir süre ilçe merkezini gezen Aslı, koyununa ‘Sadık‘ ismini koydu.

Fotoğraf: DHA

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kocapınar Mahallesi’nde yaşayan sekiz çocuk babası Abdullah Aslı, ihtiyaçlarını karşılamak için dün ahırında bulunan 16 koyunundan birini alarak ilçe merkezine gitti.

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Pazarda, çıkan alıcıya koyununu 900 liraya sattı ancak koyun tüm ısrarlarına rağmen bir türlü peşini bırakmayıp, yanından ayrılmayınca satmaktan vazgeçti.

​Aslı, yanından ayrılmayan koyununa da ‘Sadık‘ ismini verdi ve “Koyunumun ömrü yettikçe bakmaya, beslemeye devam edeceğim” dedi.

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