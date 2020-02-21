Koyunu peşini bırakmayınca, satmaktan vazgeçti

Van’da hayvancılık yapan Abdullah Aslı, satmak için ilçe merkezine getirdiği koyunu yanından ayrılmayınca kararından vazgeçti. Gün boyu peşini bırakmayan koyunuyla bir süre ilçe merkezini gezen Aslı, koyununa ‘Sadık‘ ismini koydu.
Erciş ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kocapınar Mahallesi’nde yaşayan sekiz çocuk babası Abdullah Aslı, ihtiyaçlarını karşılamak için dün ahırında bulunan 16 koyunundan birini alarak ilçe merkezine gitti.
Pazarda, çıkan alıcıya koyununu 900 liraya sattı ancak koyun tüm ısrarlarına rağmen bir türlü peşini bırakmayıp, yanından ayrılmayınca satmaktan vazgeçti.
Aslı, yanından ayrılmayan koyununa da ‘Sadık‘ ismini verdi ve “Koyunumun ömrü yettikçe bakmaya, beslemeye devam edeceğim” dedi.