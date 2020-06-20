Koyunlarına saldıran kurtlara ateş ederken kendini vurdu

Samsun’da, yaylada koyunlarına saldıran kurtlara ateş ederken yanlışlıkla kendini vuran çoban, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

İHA’nın haberine göre Tekkeköy ilçesinde yaşayan Yılmaz Denk (56), sabah saat 05:30’da, 500 koyununu otlatmak için Ladik ilçesindeki Akdağ Yaylası’na gitti. Sis arasında kurtların koyunlarına saldırdığını görünce tabancasını çıkartıp onları kaçırmak için ateş açtı.

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Bu sırada kendisini de sol bacağından yaralayan Denk, oğlunu arayarak yardım istedi. Traktörle yaylaya ulaşan yakınları Denk’i alarak Ladik ilçesinin Küpecik Mahallesi’ne götürdü.

Samsun’dan havalanan Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter evlerin arasında boş bir alana indi. Denk, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Denk yaşananları şöyle anlattı: “05:30’da koyunları saldım. İki dağın arasında sis vardı. Koyunlar geçerken canavar(kurt) daldı. Köpekler de koştular. Ben de kurtlar kaçsın, koyunlara zarar vermesin diye tabancayla ateş açtım. İkinci mermiyi atmadım, köpeklerin sesi sustu. Şarjörü çıkarmadım, yanlışlıkla mermiyi tekrar hazneye verdim. Tabancanın çakmağını da düşüreyim diye çaktım, o anda kazara vuruldum. ‘Ben vuruldum’ diye çocuğumu aradım. Traktörle gelip beni aldılar.”