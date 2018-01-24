‘Koyu Antoloji’yi kısa bir süre önce yayınlayan Teoman: Zamanın ruhuna çok uzağım

Yeni albümü ‘Koyu Antoloji’yi kısa bir süre önce yayınlayan müzisyen Teoman, “Zamanın ruhuna çok uzağım” dedi.

Teoman, ‘Koyu Antoloji’de 26 şarkısını yeniden yorumladı.

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‘Dinleyici bu şarkılara bağlansın istedim’

Habertürk’ten Arif Hür’e konuşan Teoman, albümünü şöyle anlattı: “Bu albümeki bazı şarkıları 23 yıl önce yazmışım. Çocukluğumu anlattığım şarkıların da olması nedeniyle hakikaten hayatımın özeti gibi oldu. Albümdeki şarkılara ‘Yorgun, bıkkın, olgunlaşmış ve yalın Teoman’ özelliğini veren, belki de artık yıllanmış, yaşlanmış sesimdir. Kariyerimin ilk zamanlarındaki pürüzsüz sesimle karşılaştırıldığında, yeni kayıtlar daha inandırıcı duruyor. Eski kayıtlarımı dinlediğimde, boyundan büyük laflar eden biriymişim gibi geliyorum kendime, o zamanki sesimin tonu yüzünden.”

Farklı profilden insanların sevgilerini dile getirdiklerinde çok mutlu olduğunu aktaran müzisyen, “Havalı olayım diye bunu çok çaktırmıyorum ama eninde sonunda müzik alanında gerçekleştirdiğim her şeyi, insanlar beni sevsin diye yaptım hayatım boyunca” diye konuştu.

Teoman şöyle devam etti: “Geçmişimi düzenlemek, derlemek ve eski kayıtlarda içime sinmeyen şeyleri temize çekmek istedim. Aynı şarkıları birçok farklı düzenlemeyle tekrar tekrar kaydettim. Bunun nedeni, her düzenlemenin, yorumun şarkıyı farklı bir yere götürmesiydi. Albümün düzenleme mantığı sözlerin, duyguların en yalın haliyle dinleyiciye sunulmasından ibaret. Geleceğe güzel şarkılarım kalsın diye tam iki sene uğraştık. Dinleyici bu şarkılara bağlansın istedim.”

‘İki yabancılar!’

“Zamanın ruhuna ne kadar yakınsınız?” sorusunu “Zamanın ruhuna çok uzağım. Bu doğal çünkü tüm değer sistemimi 20. yüzyılda oluşturdum ben, bu da beni eski kafalı yapıyor. Zaman öyle hızlı akıyor ki, bu hıza çok şaşırıyoruz. Aylar, mevsimler, yıllar geçiyor ve sanki bunu sadece seyrediyormuşum, dahil olamıyormuşum gibi geliyor. Takvimle de alakam yok, hangi ayda olduğumu bile ancak düşünerek bulabiliyorum” diyerek yanıtlayan Teoman, Şebnem Ferah’la yıllar önce seslendirdiği ‘İki Yabancı’ şarkısı üzerinden günümüzdeki ilişkilere bakışını anlattı.

Teoman sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlar birlikte olmaya başlıyor ama geçen zamanla birlikte birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Artık onları sadece alışkanlık ve yalnızlık korkusu bir arada tutuyor. Birbirlerinin hiçbir yerine değmeden, ruhen uzak olarak yan yana yaşıyorlar. İki yabancılar!”

‘Yalnız biri olacağım’

Teoman sözlerini şöyle bitirdi: “Büyük ihtimalle hayatımın geri kalan kısmında ödüm patlaya patlaya ‘yalnız biri’ olacağım. İlişkilerde dikiş tutturamayan bir adamım. Her şeyin açık açık konuşulduğu durumlarda, ben çok suskunlaşıyorum. Ben susan adamlardanım. Sonra da gidip tek başıma üzülürüm. İçine bir türlü tam olarak nüfuz edemediğimi hissettiğim bir yer dünya. Rasyonel bakayım diyorum, olmuyor. İçine inançları, hayalleri sokayım diyorum, kafam karışıyor. Kalabalıktan kaçmak her zaman iyi bir fikir değil. İnsanların varlığına ihtiyacımız var, izole bir hayatta çok yalnız kalıyorsunuz.”

‘Koyu Antoloji’: