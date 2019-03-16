Köylüler bir yıldır direniyor: Bursa’da tarım alanlarını bitirecek santrale yargı engeli

Bursa’nın Büyükorhan ilçesindeki Karaağız köyünün çevresindeki tarım arazilerinin yakınına inşaa edilmek istenen biyokütle enerji santrali için açılan davalardan birinde yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Fotoğraf: kuzeyormanlari.org (Arşiv)

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre santrale karşı açılan üç davadan birinde karar veren Bursa İdare Mahkemesi, il toprak koruma kurulunun santralin kurulması için tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanılmasına onay veren kararını 28 Şubat’ta oybirliğiyle durdurdu.

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Kararda, köyün tarım arazilerinin kısıtlı olduğu belirtilerek ‘arazilerin tek başına değerlendirilmesinin Toprak Koruma Kanunu’nun ruhuna aykırı olduğu’ kaydedildi.

Mahkemenin kararında bölgenin ekolojik tarım, organik tarım, iyi tarım sertifikalı üretim ve eko-turizm potansiyeli olduğu aktarılarak köydeki su kaynaklarının da kısıtlı olduğu dile getirildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yöre halkının tek geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu ifade edilen kararda bu unsurları göze alınmadığı, arazilerin tarım dışında kullanılmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Kararda, ayrıca santral kurulursa tarım alanlarını geri kazanmanın mümkün olmadığına dikkat çekilerek “Telafisi güç zararların doğacağı açıktır” dendi.

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Büyükorhan ilçesindeki Karaağız köyünde yaşayanlar, santralin şantiye sahasında yaklaşık bir yıldır nöbet tutuyor. Köylüler, santrale engel olmak için şimdiye dek birçok eylem yapmıştı.