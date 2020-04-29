Köyde toplu cenaze namazı kılındı; 45 kişide ‘corona’ çıktı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde sekiz gün önce karantinaya alınan Taşkınpaşa köyünde toplu cenaze namazı sonrası 45 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Kaymakamlık, namazın kılınmasına izin veren muhtar Emin Esentürk, muhtar azaları ve namazı kıldıran imam hakkında soruşturma başlattı.
900 nüfuslu köyde oturan D.İ. ve eşi İ.İ, mart ayında Diyarbakır’da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Çift, döndüklerinde öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. ‘Corona’ testi pozitif çıkan çift 21 Nisan’da karantinaya alındı.
Köyde yaşayan Rıza Uzun, akciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti.
Uzun’un cenaze namazını çok sayıda kişi kıldı; sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Kısa bir süre sonra 45 kişiye virüsün bulaştığı belirlendi.