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Yaramazlara biraz batar!

Köy yumurtası diye çiftlik yumurtası satmışlar

Bartın’da zabıtanın denetiminde, pazarda köy yumurtası diye çiftlik yumurtası satıldığı tespit edildi.

Fotoğraf: DHA

Zabıta ekipleri, semt pazarlarında denetime çıkarak köy yumurtası satanları denetledi. Köy yumurtası denerek tezgaha konulan yumurtaların çiftlik yumurtası olduğunu tespit eden zabıta ekipleri, yumurtaları topladı.

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Kolilerle taşınarak belediyeye götürülen 1000 yumurta imha edilecek.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Pazar yerlerinde ‘köy yumurtası’ niteliğiyle tezgahlarda satışa sunulan ancak köy yumurtası olmadığı tespit edilen 1000 yumurtaya el koyarak satışını engelledik” dedi.

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