Köy öğretmeninden ‘askıda poşet’ uygulaması: Öğrencileri okuldan uzaklaşmasın diye ders notlarını duvara asıyor

Bingöl’deki bir köy okulunda müdür ve öğretmen olarak görev yapan Ozan Akbulak, salgın sürecinde ‘askıda poşet’ uygulamasını hayata geçirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Merkez Sancak beldesi Akbudak Köyü İlkokulunun tek öğretmeni Akbulak, uzaktan eğitim sürecinde ilginç bir yöntem geliştirdi.

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Yedi öğrencisi için her gün köye giden Akbulak, evde hazırladığı ders notlarını ve soruları okulun duvarına her bir öğrencisi adına astığı poşetlere bırakıyor.

Öğrenciler de poşetlerdeki kendi adlarına bırakılan notları ve testleri alıp evlerinde çalışıyor. Ardından yaptıkları ödevi öğretmenlerinin kontrol etmesi için duvardaki poşete bırakarak okuldan ayrılıyor.

Akbulak, sürecin başında öğrencilerinin EBA’dan dersleri takip etmeleri için de bizzat evlerine giderek televizyonlarından gerekli ayarlamaları yaptığını dile getirdi.

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EBA aracılığıyla aldıkları eğitime ilave olarak da çocukların günlük işlenen dersleri tekrar etmeleri için notlar ve testler hazırladığını, bunları öğrencilere ulaştırmak için de okulun duvarına kendi isimleri ile poşet bıraktığını anlatan Akbulak şöyle devam etti:

“Öğrenciler ödevlerini buradan günlük olarak gelip alıyor ve bir önceki günün ödevini de bırakıyor. Ödevlerini aldıkları için çocuklara küçük hediyeler de veriyorum. Bu şekilde ödev kontrolü ve ders tekrarı yapmalarını sağlıyoruz. Yedi öğrencimiz var farklı sınıflardan. Öğrenciler bu şekilde ödevlerini gördüklerinde, kaynaklarını getirdiğimde çok mutlu oluyorlar, hem beni gördükleri için hem de okul ortamına geldikleri için. Okul atmosferini de yaşıyorlar. Bu poşetleri aslında evlerinin önüne asarak yapmayı planladım ancak okuldan uzaklaşacaklarını düşündüm.”

Duvara asılı poşetlere veliler için de salgına yönelik uyulması gereken tedbirleri içeren bilgilendirme notları bıraktığını anlatan Akbulak, öğrencilerin okuldan uzaklaşmamalarını ve eğitimden geri kalmamalarını sağlamaya çalıştığını anlattı.