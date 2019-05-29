Köy meydanında tarla için çatıştılar: Üç ölü, yedi yaralı

Niğde’de köylüler arasında çıkan çatışmada üç kişi öldü yedi kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Bor ilçesine bağlı Bayat köyü iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iki grup birbirlerine tabancalarla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği 10 kişi yaralanarak köy meydanında kanlar içinde yere yığıldı. Fehim Kıran olay yerinde, Ramazan Kılıç ve Mehmet Kılıç hastanede hayatını kaybetti. Yedi yaralının hastanede tedavisi sürüyor. Jandarma olayla ilgili 16 kişiyi gözaltına aldı.

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Olayın bir tarla anlaşmazlığı sonucu çıktığı bilgisini veren Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, olay sonrası sekiz silahın ele geçirildiğini açıkladı.