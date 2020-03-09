Köy halkı mahalle olmak için referanduma gitti; ‘Evet’ çıktı

Elazığ’ın kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Şahinkaya köyü, ilçe seçim kurulunca yapılan referandum sonucu mahalle statüsüne alındı.

Fotoğraf: DHA

Elazığ’a bağlı 1600 nüfuslu, 450 haneli Şahinkaya köyünün belediye hizmetlerinden faydalanabilmesi için köy sakinleri, imza toplayarak valiliğe başvurdu. Valiliğin talebi gönderdiği Yüksek Seçim Kurulu da, Şahinkaya köyünün mahalle statüsüne alınması için referandum yapılması kararı alındı.

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İlçe seçim kurulunca pazar günü Şahinkaya köyünde kurulan sandığa giden 417 seçmenin 314’ü ‘Evet’, 99’u ‘Hayır’ oyu kullandı. Dört oy geçersiz çıktı.

Bu sonuçla Şahinkaya köyü, Elazığ’ın 39’uncu mahallesi oldu. Resmi olarak nisan ayında mahalle statüsüne alınacak.

Muhtar Hıdır Şahin, mahalle statüsüne alındıktan sonra belediyenin hizmetlerinden faydalanacaklarını belirterek şunları söyledi: “Evrakları tamamladık. Altyapıdan, doğalgaza, çocuk parkı gibi birçok hizmet alanında eksikliğimiz var. Bundan sonra belediyenin imkanlarından faydalanacağız.”