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‘Kovan’da çocuklar


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Londra’da bulunan Kew Bahçeleri’nde sanatçı Wolfgang Buttress’in tasarladığı ‘Kovan’ isimli eserin içinde çocuklar oyun oynuyor. (REUTERS/Andrew Winning)

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