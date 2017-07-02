‘Kovan’da çocuklar

Londra’da bulunan Kew Bahçeleri’nde sanatçı Wolfgang Buttress’in tasarladığı ‘Kovan’ isimli eserin içinde çocuklar oyun oynuyor. (REUTERS/Andrew Winning)
Yaramazlara biraz batar!
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’ne kadar sürmesi yönünde bir talebi olmadığını söyledi.
18 gündür ‘Adalet Yürüyüşü’nü sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İş demeç vermekle olmuyor” dedi.
Farkında mısınız, bilmiyorum ama Erdoğan olmasa ayakta kalabilecek, yaşamını sürdürebilecek tek bir kişi bile artık Erdoğan’ı, onun politikalarını açıktan desteklemiyor.
Boğaziçi Üniversitesi’nin ardından Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri de mezuniyet töreninde Rektör Prof. Mustafa Verşan Kök’e sırtını döndü.
Çanakkale’de tarım alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.