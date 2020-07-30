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Yaramazlara biraz batar!

Kötümserlik sürüyor: Tüketici güven endeksi temmuzda yüzde 2.7 azaldı

Tüketici güven endeksi, temmuzda yüzde 2.7 azalarak 60.9 değerine geriledi.

Fotoğraf: AA

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 11.8 artarak 82.2 değerine yükseldi.

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Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 10.7 artarak 99.4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 20.2 yükselerek 66.7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9.6 artışla 94.6, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 11.6 artarak 87 değerini aldı.

Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması iyimserliği, 100’den küçük olması ise duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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Tüketici güven endeksi bir ayda yüzde 5.2 arttı ama kötümserlik sürüyor

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