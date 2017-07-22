‘Kötü olayları aklıma dahi getirmek istemiyorum’: ‘Şifo Mehmet’ yeniden milli takımda

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Beşiktaş’ın efsane isimlerinden, A Milli Takım’ın eski antrenörü teknik direktör Mehmet Özdilek, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in yardımcılığına getirildi.

Bir süre önce Terim’le bir araya gelen Özdilek, Terim’in birinci yardımcısı oldu.

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Yarın ya da salı günü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst’le beraber sözleşme imzalayacak olan Özdilek, şunları söyledi: “Allah bana bu görevi ikinci defa nasip etti. 2005’de yaşanan kötü olayları aklıma dahi getirmek istemiyorum. Tamamen silip yeni bir sayfa açacağımdan eminim. Bundan sonra iki ana hedefimden bir tanesi ay-yıldızlı formaya uzun süre hizmet etmek, diğeri de nice başarılar yaşadığım Beşiktaş’ta hoca olmak.”

Özdilek, son olarak 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Gençlerbirliği’ni çalıştırmıştı.

İsviçre maçı olayları

Kadıköy Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda 16 Kasım 2005’te oynanan Dünya Kupası baraj maçında Türkiye’nin İsviçre’ye elenmesinin ardından olaylar çıkmış, bazı Türk futbolcular ve antrenörler İsviçreli futbolcuları soyunma odasına doğru ‘kovalamıştı.’

O dönem milli takımda antrenör olan Özdilek, İsviçreli futbolcu Valon Behrami’ye ilk çelmeyi takmış, bir diğer İsviçreli isim Benjamin Huggel de bu hareketin ardından Özdilek’e tekme atmıştı.

Özdilek, olayın ardından görevinden istifa etmişti. Olayın sonucunda FIFA Türkiye’ye altı maç ülke dışında seyircisiz oynama ve 200 bin İsviçre frangı para cezaları vermişti.

Özdilek, futbolcular Alpay Özalan, Emre Belözoğlu, Serkan Balcı ve İsviçreli oyuncu Benjamin Huggel’le İsviçre Milli Takımı’nın fizyoterapisti Stephan Meyer de çeşitli cezalara çarptırılmıştı.