Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kötü koşullarda kedi besleyip ticaretini yapan kişiye kedi başına yalnızca 197 lira ceza

Ankara’da bir evde kötü ve uygunsuz koşullarda kedi besleyerek ticaretini yapan kişiye para cezası uygulandı.

Fotoğraflar: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9’uncu Bölge Müdürlüğü ve Çankaya belediyesi ekipleri, ihbar üzerine Melek N.’nin iki katlı evine polis eşliğinde baskın düzenledi. 

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Evde 18’i yavru olmak üzere 29 Norveç orman kedisi bulundu. Hayvanlardan yeni doğum yapan ikisi bir odada 18 yavruyla birlikte bulunurken diğer kedilerin terasta kötü şartlarda beslendiği saptandı.

Kedilerin sadece bir kısmının aşı karnesi olduğu ve uygunsuz ortamda beslenip üremelerinin sağlandığı belirlendi. 

Melek N., kedilerin kendisine ait olmadığını ve sahiplerinin yurt dışında olduğunu, sadece bakıcılık yaptığını ileri sürdü.

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Melek N.’nin elinden alınan kediler için Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında hayvanların bakımını ihmalden kedi başına 197 lira olmak üzere toplam 5 bin 713 lira idari para cezası uygulandı. 

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