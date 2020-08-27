Kötü koku gelen evden sekiz kamyon çöp çıkarıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye ekipleri kötü kokuların geldiği bir evden sekiz kamyon çöp çıkardı.
AA’nın haberine göre Yunus Emre Mahallesi’ndeki tek katlı bir evden çevreye kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.
Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde tonlarca çöpün depolandığını belirledi.
Önce çöpler çıkarıldı ardından temizlik çalışması yapıldı.
Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, evlerde çöp depolanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirtti.