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Yaramazlara biraz batar!

Kötü koku gelen evden sekiz kamyon çöp çıkarıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye ekipleri kötü kokuların geldiği bir evden sekiz kamyon çöp çıkardı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Yunus Emre Mahallesi’ndeki tek katlı bir evden çevreye kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

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Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde tonlarca çöpün depolandığını belirledi.

Önce çöpler çıkarıldı ardından temizlik çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, evlerde çöp depolanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirtti.

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